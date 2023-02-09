忧遭情搜 澳洲宣布移除政府建物中国制摄影机

（法新社雪梨9日电） 澳洲国防部长今天表示，当局将拆除若干政府建物里的中国制监控摄影机，以确保这些建物「安全无虞」。

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根据反对派国会参议员派特森（James Paterson）汇整的官方数据，超过250间澳洲政府办公室安装了近1000个由杭州海康威视数位技术股份有限公司（Hikvision）及浙江大华技术股份有限公司（Dahua Technology）制造的装置，其中至少一台摄影机是由国防部负责运作。这两家中企皆为部份国营。

澳洲防长马勒斯（Richard Marles）表示，官员会找出并移除国防部大量办公室和设施内的所有中国制摄影机。 他告诉澳洲广播公司（ABC）：「这个重要问题已经引起我们的注意，我们会加以解决。」

「我们走完上述步骤，并确保设施安全无虞，这是件重要的事。」

海康威视和大华已遭美国列入黑名单。

美国去年11月禁止进口海康威视和大华制造的监控设备，因为这「会对国安构成无法接受的风险」。

在英国方面，有报导指出海康威视和大华的设备被用来监视新疆维吾尔人后，由67名国会议员组成的团体去年7月呼吁政府封杀这两间中企。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，他不担心北京对移除摄影机一事可能会有怎样的反应。

艾班尼斯告诉媒体：「我们依据澳洲国家利益采取行动。我们行事光明磊落，且会持续这么做。」

© 2023 AFP