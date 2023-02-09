拜登访问威州 宣布为被遗忘的美国人打造经济

（法新社威州德佛斯特8日电） 美国总统拜登今天在威斯康辛州宣扬重建蓝领阶级经济的计画。他昨天发表慷慨激昂的国情咨文，强化外界对他将宣布拚连任的预期。

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拜登今天接受美国公共电视网（PBS）节目「新闻时刻」（NewsHour）访问，被问及是否将竞选连任一事时，说他「还没做出决定」。

他说：「我还没做出决定。我想我有意愿，但我还没坚定做出决定。」

80岁的拜登尚未宣布寻求连任，但鉴于他的年事已高，包括民主党同志在内等许多人都认为拜登应该放弃2024大选。

但拜登昨晚在国会发表的演说内容，相当于在造势舞台上的发言，他今天在威州小镇德佛斯特（DeForest）会见职训中心劳工学徒，言谈间同样带有浓厚造势意味。威州是2020总统大选关键摇摆州，拜登在此险胜川普。

拜登对头戴安全帽、身穿显眼安全背心的劳工们说：「数十年来，美国的支柱，也就是中产阶级，已经被掏空。高薪制造业工作转移到海外生产，因为比较便宜。」

他说：「现在，我们要扭转这样的局面。我们要打造没有人会被落下的经济。我的经济计画与投资遭遗忘的地方和人们有关。」

这是他明天前往共和党日益强大的据点佛罗里达州时将重申的内容，这也是他在国会山庄座无虚席的国会议场，对数以百万计电视观众发表国情咨文期间反覆重申的讯息。

© 2023 AFP