泽伦斯基偕马克宏出席欧盟峰会 吁盟邦提供战斗机

(法新社巴黎9日电) 法国总统府艾里赛宫宣布,总统马克宏和乌克兰总统泽伦斯基今天早上从巴黎一同搭机前往布鲁塞尔参加欧盟国家元首和政府首长峰会。泽伦斯基将在会议中呼吁盟邦提供战斗机。

马克宏(Emmanuel Macron)和泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)预定当地时间上午8时30分左右离开巴黎附近的维拉科布莱(Villacoublay),10时抵达布鲁塞尔。

泽伦斯基出人意料地访问欧洲,这是2022年2月24日俄罗斯挥军乌克兰以来,他的第2次出访。他去年12月曾访问美国华府。

泽伦斯基昨天闪电造访英国伦敦后,紧接着飞抵法国巴黎,他在艾里赛宫与马克宏和德国总理萧兹(Olaf Scholz)共进晚餐并过夜。英国是乌克兰的第2大武器支援国,仅次于美国

泽伦斯基敦促英法德领导人「尽快」提供战斗机,以击退俄罗斯在乌克兰的攻势。

马克宏和萧兹承诺「只要有必要」,将在军事等各方面继续援助乌克兰,直到「胜利」为止。

在巴黎期间,马克宏颁发法国荣誉军团大十字勋章(Grand Cross of the Legion of Honor)给泽伦斯基,这是法国总统可以授予另一位国家元首的最高荣誉。

泽伦斯基今天将以特别嘉宾身分出席欧盟峰会,届时他将敦促盟邦「尽快」提供战斗机以对抗俄罗斯。

昨天在法国会见泽伦斯基的萧兹表示,泽伦斯基出席欧盟峰会将是「欧洲团结一心的讯号」。(译者:陈昱婷/核稿:陈政一)

© 2023 AFP