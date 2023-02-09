澳洲煤运抵中国 2年多来首见

（法新社北京9日电） 随着澳洲和中国紧张关系出现缓和迹象，根据船运资料和媒体报导，2年多来首批澳洲出口到中国的煤即将交货。

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北京和坎培拉曾是亲密的贸易伙伴，但近年来在中国采取扩大海外影响力行动、在新疆和香港采取镇压行动以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）起源等议题上严重失和。

两国的政治紧张蔓延至经济领域，2020年中国悄然对澳洲煤等商品祭出贸易制裁，并冻结高层接触往来。

但澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年上任以来，双方关系好转。去年12月外长黄英贤更成为4年来首位访问北京的澳洲最高外交官。

根据船舶追踪网站MarineTraffic，一艘名为Magic Eclips的船舶停靠湛江市外海。这艘货轮上月从澳洲的昆士兰州黑角港（Hay Point）出发。

彭博报导，这艘散装货船装载了出口到中国市场的焦煤。焦煤主要用于炼钢。

中国国营的「环球时报」报导，这批焦煤将运交中国钢铁巨擘宝钢位于当地的生产设施。宝钢是全球最大的钢铁制造商。

宝钢人员告诉法新社，该公司对这些情况毫无所悉。

澳洲政府发言人则告诉法新社，坎培拉「知悉澳洲煤炭出货昨晚预定抵达中国港口的报导」。

这名官员表示：「这批货物仍有待通关。」

澳洲贸易部长法瑞尔（Don Farrell）则在另外的声明中表示：「乐见任何解除贸易障碍的行动。」

法瑞尔本周稍早表示，他和中国商务部长王文涛在视讯会议中讨论到最终的「全面恢复贸易」。

他说，这场会议代表「稳定澳中关系的重要一步」。

澳洲外长黄英贤去年12月和时任中国外长的王毅会谈，北京当局称之为让两国关系重返正轨的契机。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP