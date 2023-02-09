美知名记者控华府炸毁北溪管线 白宫严词否认

（法新社华盛顿9日电） 美国资深记者、普立兹奖得主赫希（Seymour Hersh）近日指控，美国是去年破坏俄罗斯与德国之间北溪天然气管线的幕后黑手。报导发布后俄国要求国际调查，白宫则否认指控。

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赫希在电子报平台Substack发布报导称，去年6月美国海军潜水员奉总统拜登（Joe Biden）之命，在挪威当局协助下潜入波罗的海（Baltic Sea），于北溪天然气管线（Nord Stream）上放置炸药，并在3个月后引爆。 对此，美国白宫国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）反驳，报导内容「纯属捏造」。

中央情报局（CIA）发言人也附和白宫说法，称该报导「从头到尾都是虚构」。

被问及赫希声称奥斯陆当局也支持这项秘密行动时，挪威外交部回应，「这些指控并非事实」。

去年9月的北溪管线爆炸事件，西方国家归咎于俄罗斯所为，在俄国军队入侵乌克兰后，此事也加剧西方对莫斯科当局的不满。

不过，截至目前为止，瑞典、丹麦和德国当局的调查皆未将责任归咎于任何一方或国家。 赫希指出，拜登秘密决定炸毁已关闭但仍含有残余天然气的北溪管线，以切断莫斯科透过向欧洲销售天然气赚取数十亿美元的能力。

赫希还说，美国认为北溪管线能让俄罗斯向德国和西欧施加政治影响力，以用来削弱他们对于乌克兰的援助承诺。

报导指出，在2022年2月24日俄军入侵乌克兰的前2周，拜登本人曾公开表示，一旦俄罗斯攻击乌克兰，美国将不允许开通新的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）。

赫希还援引一位不具名消息人士说法指出，破坏北溪管线的构想最早是在2021年12月，拜登的高阶国安顾问讨论如何应对俄罗斯预计入侵乌克兰时所提出。

具体计画由中情局负责制定，并趁2022年6月北大西洋公约组织（NATO）演习期间，美国海军潜水员把炸药放置在可以远程引爆的北溪管线上。

© 2023 AFP