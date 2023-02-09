贴文批评救灾 土耳其封锁推特12小时后恢复登入权限

（法新社伊斯坦堡9日电） 土耳其政府本周地震救灾行动遭到网上强烈批评，各大行动电信服务商将推特（Twitter）封锁了至少12个小时，直到今天清晨5时前后，用户才能再次登入推特网站。

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网路监控团体netblocks.org昨天显示，土耳其各大手机通讯服务商的推特传输受阻，接着完全遭到封锁。推特受阻，仍可透过隐藏用户位置的虚拟专用网路VPN加以解除。

土耳其历经6日强烈地震后，现仍在受灾状态下，此次震灾已夺走土国和邻国叙利亚至少1万5000条人命。

土国社群媒体贴满用户对其居住省分缺乏搜救行动的不满留言，而官员一再发出警告，不得在5月14日大选之前散播假消息。现任总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）将再次参选，以期延长他20年来的领导权。

netblocks.org证实，在土国官员与推特主管群召开视讯电话会议后，推特今天在土国已可登入。在重新能够登入之前，推特老板马斯克（Elon Musk）发推文说，「推特已接获土耳其政府通知，不久后将可在土国恢复登入」。

土国基础设施部副部长萨扬(Omer Fatih Sayan)今天发推文说，他已与推特负责人交谈，「提醒他们注意，震灾发生后对我们国家的责任问题」。

土国以往在发生全国紧急状况和安全事件期间，也曾对社群媒体设限。此次地震发生至今，土国警方已逮捕18人，理由是这些人在社群媒体发表批评政府救灾作为的「挑衅」贴文。

© 2023 AFP