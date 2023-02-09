Pink Floyd前主唱称俄「非无端」入侵 乌克兰谴责

（法新社纽约联合国总部8日电） 英国摇滚乐团平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱罗杰沃特斯今天告诉联合国安全理事会，俄罗斯「并非无端」侵入邻国乌克兰之后，遭到基辅谴责。

广告 继续浏览后续

79岁的罗杰沃特斯（Roger Waters）应俄罗斯之邀向15国组成的联合国安理会发表演说。过去他对俄乌战争的立场就曾引发争议。

他透过影片说：「俄罗斯入侵乌克兰是非法的，我以最强烈的措辞谴责。」

但罗杰沃特斯随后暗示基辅也应受到指责，「俄罗斯对乌克兰的入侵也非无端；因此，我也以最强烈的措辞谴责挑衅者」。

乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）借用平克佛洛伊德名曲「迷墙」（The Wall）进行回击。

基斯利茨亚说：「昔日歌迷看到他不过是高墙上的一块砖头，一面俄罗斯假消息和宣传的高墙，会有多难过啊。」

基斯利茨亚甚至提起多次在这个前卫摇滚乐团演出时出现的粉红充气小猪；他说，很惊讶罗杰沃特斯没在安理会升起这只小猪。

基斯利茨亚说：「这次可以弄些什么呢？沃特斯先生？有纳粹标志和铁锤与镰刀图案的小猪吗？」

波兰城市克拉科夫（Krakow）去年9月因罗杰沃特斯的战争立场而取消他的演唱会，并将他列为不受欢迎人物。

© 2023 AFP