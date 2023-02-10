不知亲友生还或罹难 土耳其强震幸存者难熬无声等待

（法新社土耳其努尔达伊9日电） 土耳其和叙利亚交界的强震已夺走逾2万条人命，瓦砾堆中可能仍有生还者。在土国小镇努尔达伊，救援人员下令周围肃静，他们钻进一栋倒塌公寓，却只运出了裹尸袋。

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土耳其南部6日发生规模7.8强震，在土国和邻近的叙利亚造成巨大灾损，两国目前合计超过2万1000人丧命，尤其土耳其的死亡人数将近1万8000人。

在拥有4万人口的努尔达伊（Nurdagi），救援人员找到遗体的场景一再上演，当地官员给不出确切死亡人数，仅说绝对数以百计。

努尔达伊离震央不远，官员预料，在搜救行动结束前，这座小镇和周围村落的死亡人数还会「大幅」增加。 努尔达伊附近主要道路的桥梁都已坍塌，清真寺圆顶也在地震中崩解。这座乡下小镇曾经富足，如今整个街区都被夷为平地。

紧急救援人员利用无人机和热感探测器来寻找可能的幸存者，一旦发现生还迹象，即命令周围安静。当地居民被迫暂时睡在帐篷或车上，他们含泪看着救援团队持续搜救。

居民艾姆瑞（Emre）在进城主要道路上的街区旁等待，他说：「安静无声令人难受。我们不知道要期待什么。」

有4辆救护车在旁待命，救援人员朝瓦砾堆呼喊，同时备妥毛毯和担架。但艾姆瑞说：「运出来的大多是遗体，都是我们的家人和朋友。」

在努尔达伊搜救的数以百计救援人员分别来自卡达、马来西亚、西班牙、哈萨克、印度等国家。

卡达团队一名代表今天说，这支130人的搜救队开始行动后，数小时内就救出一名12岁男孩，另在公寓里找到一名已丧生的女子。卡达今天还将在镇上设置一间有50张病床的紧急医院。

马来西亚团队有70人，他们一开始就在瓦砾堆中找到数具遗体，包括一名母亲和她的新生儿，还有一名成人。搜救队长贾米尔（Mohamed Khairul Jamil）说，这已经是他们遇过最艰难的搜救任务，当地的极端严寒又增加了挑战，但「我们做好最周全准备，同时怀抱最大希望」。

国际救援团队预计会在土耳其南部停留两周。

虽然天气很冷，有家归不得的努尔达伊居民仍在他们以前的住所外等到深夜，救援人员和挖土机则在泛光照明灯下搜救。

一群女子坐在附近足球场的长椅上看着她们以前的公寓，里面恐怕还有十多具遗体。一名不愿透露姓名的七旬妇女说：「在找出来之前，我不会离开。」

她的两名邻居裹着毯子坐在旁边烤火，看着挖土机掀开瓦砾堆。

20岁的大学生博德鲁姆（Bodrum）来自邻镇，他说，他来努尔达伊寻找母亲那边的家人，其中一人已证实死亡，还有一人下落不明。

© 2023 AFP