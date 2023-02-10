土叙强震增至近2.2万人罹难 72小时已过搜救不放弃

（法新社风之门边界关卡10日电） 土耳其和叙利亚发生大地震4天后，已造成近2.2万人死亡，救援人员在瓦砾堆中不顾一切地搜救幸存者，美国则提供8500万美元援助计画。

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法新社报导，联合国首批援助物资昨天抵达叙利亚反对势力掌控区，但在在专家认为的救援黄金72小时过去后，找到生还者的机会渺茫。

美国国际开发总署（U.S. Agency for International Development）指出，会将援助方案透过灾区伙伴「对数以百万计人发送急需的援助」，包括食物、庇护所和紧急医疗服务。

美国国际开发总署在声明中说，还将提供安全饮用水和卫生设施，以防范疾病爆发。

严寒阻碍搜救行动，但在灾难发生80多个小时后，16岁少女艾塔斯（Melda Adtas）在土耳其南部城市安塔基亚（Antakya）获救生还。她的父亲喜极而泣，哀伤之中罕见传出好消息，令土耳其举国为之欢呼。

当救难人员将少女从瓦砾堆中拉出时，她的父亲大声喊着「我亲爱的、我亲爱的」，现场群众爆出热烈掌声。

规模7.8的强震6日清晨在民众睡梦中来袭，因为叙利亚内战，这个地区许多人已经遭受损失并且流离失所。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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