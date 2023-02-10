土叙强震波及文化遗址 阿勒坡等3座古城严重受损

（法新社巴黎9日电） 土耳其南部与叙利亚交界6日发生规模7.8强震，导致3座古城大规模受损，分别是土耳其南部的安塔基亚（Antakya）及尚勒乌尔法（Sanliurfa），还有叙利亚的阿勒坡（Aleppo）。

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这起震灾迄今已在两国造成至少2.1万人丧命。

法新社整理了3座受损古城的资料：

● 安塔基亚/安提阿（Antioch）

安塔基亚市约有25万人口，大部分地区都已化为断垣残壁。这里曾是可与亚历山卓（Alexandria）媲美的安提阿古城所在地，是早期基督信仰中心，也是丝路上的重要中转站。

安塔基亚是亚历山大大帝（Alexander the Great）昔日麾下一名将军于公元前300年建成，先后被古罗马人、古希腊人、拜占庭人和鄂图曼人统治，后来在第一次世界大战后被划入法国治理的叙利亚托管地，成了自治城市，之后又于1939年被纳入土耳其。

现在的安塔基亚是哈泰省（Hatay）首府，往昔宏伟的圣殿、剧院、引水道和浴场等古城遗迹已所剩无几。

这座城市距离叙利亚边境仅20公里，至今深受叙利亚影响，也接纳了许多逃离内战的叙国难民。

● 尚勒乌尔法

尚勒乌尔法位于东南安纳托利亚地区（Southeastern Anatolia Region），是「哥贝克力石阵」Göbekli Tepe）所在地，即全球已知最古老的巨石结构，已列入联合国世界遗产名录。

根据联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）资料，早在埃及金字塔落成之前约7000年，以狩猎采集维生的人类就在当地竖立极具特色的T型石碑，围绕成一个又一个环圈，这些遗址可能已因这次地震而受损。

● 阿勒坡

阿勒坡占据了地中海和美索不达米亚平原（大致在现今伊拉克）之间的关键位置，战略位置极佳，是至少从 公元前4000年以来就一直有人居住的全球最古老城市之一。

阿勒坡目前是叙利亚第2大城，在这次震灾之前，就已因2012年至2016年的内战而严重受损。

阿勒坡一座13世纪城堡周围的部分城墙在2015年7月爆炸中被毁。2013年4月，历史悠久的阿勒坡大清真寺宣礼塔在激烈战事中崩塌。2012年9月，着名的露天市场也有多家商店惨遭祝融之灾。

不到一年半之前，阿勒坡的露天市场才刚在大规模修复后重新对外开放。

联合国教科文组织7日在初步评估中提到，阿勒坡城堡「严重损毁」，古城墙西边的高塔已经倒塌，露天市场也有数栋建筑受损。

© 2023 AFP