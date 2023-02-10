土耳其灾民等不到政府救援 怒批艾尔段可耻别作秀

（法新社阿德亚曼9日电） 土耳其叙利亚边境强震造成超过2万人死亡，是土耳其数十年来最严重灾难，但灾民苦等不到政府救援，怒批总统艾尔段可耻，要他「别来灾区要选票」。

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土耳其南部接壤叙利亚的地区6日发生规模7.8强震，两国罹难人数已逾2万1000人。强震爆发时间点，正逢土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）20多年政治生涯中最敏感的时刻之一。

艾尔段上个月提议将总统大选提早1个月至5月14日举行，这会使得分裂的反对派没有时间解决内部分歧，难以达成共识推举出一名共同的总统候选人，而投票结果也攸关艾尔段政府能否继续执政到2028年。

目前这场大选能否按计画如期举行，仍有待观察。

艾尔段已宣布国内10个受地震影响的省进入3个月紧急状态，这些灾区仍在努力挖掘罹难者，还有许多人在街头或车子里生活，几乎不可能在这里举办竞选活动。

阿德亚曼（Adiyaman）是这次强震灾情最严重的省分之一。2018年大选时，艾尔段曾在这里轻松击败竞选对手，如今灾民却普遍对他感到不满，对艾尔段而言可谓不祥之兆。

灾民坦利维尔迪（Hakan Tanriverdi）谈到政府如何因应地震时表示：「我们因为求助无援而深感受伤。」 当地居民抱怨，救援人员无法及时在地震后的关键数小时内赶到救出生还者；也有人说，钻穿混凝土墙的机械设备不足。

阿德亚曼居民尤迪伦（Mehmet Yildiri）说：「我直到地震隔天下午2时才看到救难人员…没有政府、没有国家、没有警察、没有军人。太可耻了！你们让我们自生自灭。」

艾尔段迄今未赴阿德亚曼勘灾慰问。

© 2023 AFP