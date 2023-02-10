德州考虑禁中国公民买房地产

（法新社休士顿10日电） 美国与中国关系日益紧张，基于国家安全，美国德州正在考虑禁止中国公民购买房地产，美国其他州也可能跟进。

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德州这项提案也将封杀俄罗斯人、伊朗人、北韩人在当地拥有不动产，不过主要目标似乎是中国公民。

共和党籍德州议会参议员科尔克霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月提出草案。她表示：「许多德州人最关心的议题是国家安全，以及特定的敌对外国实体持有愈来愈多德州土地。」 共和党籍德州州长艾波特（Greg Abbott）强烈主张实施更严厉的移民政策。他表示，如果州议会通过这项法案，他将会签署成为法律。

外国人持有农地和其他不动产在美国日益成为热门议题，尤其是中国公民或企业，而且不只是在德州，佛罗里达州、阿肯色州、南达科他州和其他8个州，也都在考虑立法限制外国人持有不动产。

德州可能成为领头羊。拥有2880万人口的德州是美国第2大州。美国人口普查数据显示，德州居民中有140万人将自己的种族定义为亚洲，有22万3500人说他们是华裔。全美第4大城的德州休士顿（Houston）则有15万6000居民是亚裔。

他们包括具有亚洲血统的美国公民，以及并未归化的中国永久居民或绿卡持有人。

德州议会众议员吴元之（Gene Wu）表示，美国4日击落疑似中国侦察气球后，增加外交紧张，限制外国人持有房地产的力道可能随之升高。

他表示：「有些人正以紧张升高为藉口，把这个族群的成员当作目标。具有华裔血统的人和中国政府是两回事。」

提出法案的科尔克霍斯特说，这项提案背后导火线是一名和中国共产党有关连的退役中国军官买下13万英亩土地。而那块地靠近墨西哥边界城市德利奥（Del Rio）东部的劳夫林空军基地（Laughlin Air Force Base）。

买家中国房地产大亨孙广信表示，他买地是想要打造一个风能和太阳能电场；但德州2021年已经阻止这项计画。

© 2023 AFP