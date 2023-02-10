暌违数年现场演出 蕾哈娜将登超级杯中场秀

（法新社凤凰城9日电） 美国流行乐天后蕾哈娜说，12日她会运用职业美式足球联盟NFL冠军赛中场秀表演，为移民和黑人女性发声。蕾哈娜4年前为了抗议种族歧视问题，拒绝在超级杯中场秀表演。

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美国体坛盛事美式足球超级杯于12日开打，堪萨斯酋长（Kansas City Chiefs）将与费城老鹰（Philadelphia Eagles）争夺冠军，曾夺下9座葛莱美奖的蕾哈娜（Rihanna）担纲中场秀演出。超级杯往往是全美年度收视率最高的节目。

出生于加勒比海岛国巴贝多的蕾哈娜去年5月生下一个儿子，如今已经有7年没有现场表演过。

她今天在记者会表示：「超级杯是世界上最大的舞台之一。虽然这很可怕，因为我已经7年没有站上舞台了，但这一切的挑战同时也令我兴奋。」

蕾哈娜曾拒绝2019年超级杯中场秀的演出邀约，原因是为了声援NFL旧金山49人队前球星卡珀尼克（Colin Kaepernick）。

卡珀尼克2016年曾在比赛前的国歌演奏期间单膝跪地，以抗议种族歧视和警察暴力执法问题，岂料后来遭到联盟封杀，而蕾哈娜为了声援他，推辞2019年超级杯中场秀演出机会。

© 2023 AFP