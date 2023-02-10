调查川普涉国会袭击案 美特别检察官传彭斯作证

（法新社华盛顿9日电） 美国媒体今天报导，调查时任美国总统川普在2021年1月6日国会山庄暴动案所扮演角色的特别检察官史密斯，已对前副总统彭斯（Mike Pence）发传票要他作证。

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美国司法部指派史密斯（Jack Smith）担任特别检察官，督导联邦机构调查川普在国会暴动案中的角色，以及他对机密文件放在自家佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的处理方式。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，联邦检察官经与彭斯的法律团队「协商数月后」发出传票。

彭斯的证词将有助于理解川普试图阻挡认证拜登胜选的举动。

当时彭斯主持认证拜登当选总统的国会联席会议，川普公开施压彭斯别认证选举结果，但彭斯没有按照他的要求行事。

彭斯曾谴责川普1月6日的行为「鲁莽」，但此前不愿回答调查国会袭击案的众议院特别调查委员会提问。

已表态卷土重来要角逐2024年白宫宝座的川普，可能会祭出行政特权试图阻挡彭斯作证，如同他试图阻止其他前任官员作证一样。

彭斯据信也考虑参加2024年总统大选共和党内初选提名，但尚未正式宣布参选。

史密斯将判定川普该否被起诉，至于会否起诉的决定权则在司法部长贾兰德（Merrick Garland）手上。

© 2023 AFP