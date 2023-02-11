世卫警告：土叙强震受灾人口恐达2600万

（法新社日内瓦11日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，6日发生在土耳其与叙利亚接壤地区的强震已影响近2600万人，并导致数十间医疗设施遭到破坏。

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法新社报导，截至目前，强震已夺走逾2万5000条人命，世卫今天紧急要求筹募4280万美元（约新台币13亿元），以解决迫在眉睫的问题。

世卫7日曾表示，土叙强震可能造成2300万人受灾，已从应急基金中拨出1600万美元应对。

今天，这个数字上修到近2600万人，其中1500万人位于土耳其，近1100万人住在饱受战火蹂躏的叙利亚。灾民中还有逾500万弱势族群，包括近35万老年人和140万余名儿童。

世卫估计，土耳其有4000多栋建筑物在强震中倒塌，15间医院部分或严重受损。

在叙利亚，早在强震发生前，医疗系统就已备受12年内战蹂躏。在本次震灾灾情最严重的叙国西北部，至少有20间医疗设施遭到破坏，其中包括4间医院，这导致协助伤患的工作变得更加困难。

世卫表示，如今灾区迫切需要创伤照护、创伤后康复照护、基本药品，还需采取预防及控制措施，以防止疾病传播，并提供心理健康支持。

该机构指出，世卫已于9日上午向土耳其空运37公吨的外伤和手术用品，隔日也有35公吨医疗物资运抵叙利亚。

今天抵达叙利亚阿勒坡（Aleppo）的世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特发文说，他「看到幸存者面临的情况后备感心碎…在刺骨寒冬里，许多人无处避难，食物、饮水、暖气和医疗服务也极为稀缺。」

© 2023 AFP