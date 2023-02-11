乌克兰各地通报遇袭 拜登将访波兰挺乌

（法新社基辅10日电） 乌克兰今天表示俄国又发起新一波庞大空袭攻势；美国总统拜登则宣布他会借出访波兰时，就俄国入侵乌克兰届满一周年发表谈话。

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乌克兰东从哈尔科夫（Kharkiv）、西到伊凡诺-法兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）都通报遭俄国飞弹攻击；前一天乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）才利用出访布鲁塞尔的机会游说欧盟领袖提供长程飞弹与战机。

泽伦斯基称俄国来袭飞弹途中穿过前苏联的摩尔多瓦与北约成员罗马尼亚的领空，但遭罗马尼亚打脸。罗马尼亚称俄国攻击乌克兰的飞弹未进入过他们领空。

俄国入侵乌克兰将于24日届满1年，白宫宣布拜登将于20到22日出访北约盟国波兰。

白宫表示，拜登届时将发表演讲触及「俄国蛮横、无端入侵乌克兰」、谈美国这段期间如何团结世界支持乌克兰民众捍卫它们的民主与自由。

克里姆林宫今天也宣布，俄国总统蒲亭会在21日发表年度国情咨文。

俄罗斯今天以飞弹攻击乌克兰电力设施，时值乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）结束欧洲访问返国之际。俄军前次如此大规模空袭是在1月底，当时是西方宣布援乌主力战车后不久。

© 2023 AFP