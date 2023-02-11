强震后楼房倒塌 土耳其当局逮捕12人

（法新社伊斯坦堡11日电） 土耳其东南部加济安泰普省（Gaziantep）及尚勒乌尔法省（Sanliurfa）的建筑物在近日地震来袭时倒塌，当地媒体今天报导，警方因此拘留了12人。

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法新社引述多安通讯社（DHA）报导说，遭拘留者包括承包商在内。在规模7.8地震侵袭这个地区后，至少有6000栋建筑物倒塌，土耳其及叙利亚已超过2万5000人丧命。

报导中说，由于土国地震灾区10个东南省份中的迪亚巴克尔省（Diyarbakir）公共检察官今天已针对29人发出逮捕令，未来可望有更多人遭到拘留。

报导中说，今天遭拘留者之一是加济安泰普省一栋建筑物的承包建商；警方是在伊斯坦堡捕获他。

检方已在灾区各省份展开了一波侦查行动，包括卡拉曼马拉斯省（Kahramanmaras），省内帕扎尔吉克区（Pazarcik）正位于此次震央区。

土耳其司法部已责令上述10个省份检察官，成立特别的「地震罪行侦查办公室」。

土国警方昨天已将哈泰省（Hatay）一栋高耸豪华公寓楼的承包商逮捕，这栋公寓在地震来袭时倒塌。据说此人企图逃亡出境后，警方在伊斯坦堡机场将他逮捕。

© 2023 AFP