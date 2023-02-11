拜登与来访的鲁拉会谈 两人誓言捍卫美洲民主

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登今天在白宫接见来访的巴西总统鲁拉。两人表示两个美洲大国都成功赶走危害国内民主的因子，如今两国将携手对抗气候危机。

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拜登告诉鲁拉「我们两国茁壮的民主都曾经历考验，但在美国与巴西，民主都挺过来了」。

在椭圆形办公室会谈时，拜登与鲁拉对彼此的相似境遇颇有共鸣。

拜登2020年总统大选击败川普，但选后2个月川普支持者因相信选举舞弊阴谋论、坚信川普才是真正胜选者，聚众闯入在国会山庄的拜登当选认证会议引发轩然大波。

在巴西，鲁拉击败当时在位的右翼总统波索纳洛并于今年1月就职，但同样发生波索纳洛的支持者旋即聚众闯入各处政府大楼的骚乱。

鲁拉告诉拜登：「我们有一些颇能合作的议题，首先就是绝不容反民主的暴徒攻击体制。」

为自夸巴西重返国际社会，鲁拉说前手波索纳洛的世界「就是从早上开始嚷嚷假新闻，一路嚷到晚间，看起来就是一副不屑国际关系的样子」；与川普打过交道的拜登也很快接话「听来似曾相识」。

在持续约20分钟的谈话中，鲁拉和拜登谈到气候变迁下环境保护问题的重要性。鲁拉并倡导零森林砍伐政策，主张捍卫亚马逊就是捍卫生命。

拜登也强调，巴西与美国共同的价值观和两国人民之间的牢固联系，使两国成为应对当今重大全球挑战的天然伙伴，特别是在气候变化方面。

拜登感谢鲁拉致力于推进巴西和美国的合作伙伴关系，表示这对两国来说是一个重要时刻，相信对全世界来说也是如此。

© 2023 AFP