泽伦斯基：让俄运动员参加奥运是彰显暴力

（法新社伦敦10日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前呼吁，如果俄罗斯运动员获准参赛，应抵制2024年巴黎奥运。他今天指出，俄国运动员出现在奥运会将是「彰显暴力」。

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国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）上月宣布，正在另辟「蹊径」让俄罗斯与白俄罗斯运动员持中立旗帜参加巴黎奥运，引起乌克兰愤怒地回应。

俄军入侵乌克兰即将进入第2年，基辅当局担忧，如果让俄国运动员参加明年奥运，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）将从中获得政治优势。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）已说，乌克兰呼吁抵制奥运违反「我们主张的原则」。

但泽伦斯基以视讯出席与约30国体育部长召开的线上会议时说：「单是这个恐怖主义国家的代表出现，就是暴力与违法行为的彰显。这种事不能以某种假装保持中立的行为或白色旗帜掩盖。」美国也参与这场会议。

泽伦斯基指出，很少有俄罗斯运动员表态反对俄乌战争。他说：「几乎没有这类谴责声音。只有少数几个孤立的声音，而且很快就消失殆尽。」

泽伦斯基又说：「如果俄罗斯运动员获准参加任何竞赛或奥运，这个恐怖主义国家强迫他们加入战争宣传，只是时间早晚问题。」

他说：「俄罗斯现在是一个以鲜血玷污每件事的国家，即使是白色旗帜也不例外。」

泽伦斯基说，已有至少228名乌克兰运动员与教练在俄罗斯入侵期间丧命。

© 2023 AFP