反马克宏年金改革示威第4天 法国数十万人上街头

（法新社巴黎11日电） 法国民众抗议总统马克宏年金改革计画的活动进入第4天，今天有数十万人走上街头抗议。

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与过去3天示威活动不同的是，这次没有号召全国性罢工。但巴黎第2座机场的空中交通管制人员突然宣布罢工，导致半数航班取消。

马克宏（Emmanuel Macron）及其政府欲把领退休金的年龄从现行的62岁提高到64岁，但改革遇到两大挑战，一是要克服街头的阻力，二是让法案在国会过关。

法国总工会（CGT）表示，光是在巴黎就有50万人参加示威，全国有超过250万人怒吼。

法国内政部则说巴黎有9万3000人抗议，全法有96万3000名人走上街头。内政部提供的数字则通常较低。

法国其他城市也出现了示威活动，电视画面显示警方在法国西部的勒恩（Rennes）动用水炮。

法国首都的抗议群众走传统抗议路线，从共和广场（Republic Square）一路挺进民族广场（Nation Square），标语写着：「向延长工作年龄说不。」

抗议过程发生有汽车和垃圾桶遭人翻倒、放火焚烧的事件，气氛紧绷，使得警察不得不拿着防暴盾出手干预。

© 2023 AFP