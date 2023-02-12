哈利全英音乐奖横扫4大奖 承认自己有特权地位

（法新社伦敦11日电） 英国歌手哈利史泰尔斯今天在全英音乐奖（Brit Awards）获颁年度英国歌手奖，他领奖时承认，男性特权地位让他在这个本该「性别中立」但却没有任何女性入围的奖项脱颖而出。

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哈利史泰尔斯（Harry Styles）在本届全英音乐奖入围4项，4项全中，是最大赢家。他除了赢得年度英国歌手奖，还拿下年度专辑奖、最佳流行/R&B艺人奖，并以「回不去」（As It Was）一曲夺下年度歌曲奖。

他说：「今晚对我来说真的非常特别，我永远不会忘记。我很自豪能以英国艺人之姿站上世界舞台。」

全英音乐奖2022年首度不再按性别区分奖项，将原有的「年度英国男歌手」、「年度英国女歌手」、「年度国际男歌手」和「年度国际女歌手」，合并为「年度英国歌手」及「年度国际歌手」。

主办单位这么做是增加包容性，避免再看到诸如英国歌手山姆史密斯（Sam Smith）等非二元（non-binary）性别艺人被排除在这些大奖之外。

然而，本届争议在于，今年年度最佳英国歌手奖虽连续第2年为男女合并的奖项，5位入围者却全是男性。哈利史泰尔斯今天因此在得奖感言中，特别提及闯进初选名单，但没有挺进最终入围名单的5位女歌手。

他说：「我真的非常感激能得这个奖，我非常清楚我今晚在这里的特权地位，所以这个奖项要献给泽山璃奈（Rina Sawayama）、酷娃恰莉（Charli XCX）、芙萝伦丝（Florence Welch）、媚布儿（Mabel）和贝琪希尔（Becky Hill）。」

前英国男团「1世代」（One Direction）团员哈利史泰尔斯这个月初才凭藉去年英国最畅销专辑「哈利屋」（Harry's House）夺下本届葛莱美年度专辑大奖，因此他今天席卷全英音乐奖并不令人意外。

哈利史泰尔斯这次提到「特权地位」之前，曾在葛莱美颁奖典礼的得奖感言中说出「这种事不会太常发生在像我这样的人身上」的话，招来各界嘲讽。

批评人士指出，身为一名29岁的英国白人，哈利史泰尔斯难以称得上是弱势的一群。

© 2023 AFP