土叙大地震灾情惨 联合国：最终罹难数恐逾5万

（法新社土耳其卡拉曼马拉斯城11日电） 土耳其和叙利亚大地震灾情惨重，目前死亡总数已达2万8000人，联合国人道事务官员今天表示，最终罹难人数料会再多「1倍以上」，达到超过5万人的情况。

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联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天抵达土耳其南部城市卡拉曼马拉斯城（Kahramanmaras）。当地6日破晓前发生规模7.8强震，让百万人的生活发生巨变。

他今天接受天空新闻网（Sky News）采访，谈到死亡总人数时说：「我认为这很难精准估计，因为我们需要考量到深埋在废墟下的人，但我觉得死亡人数会增加1倍，甚至还会更多。」

他说：「我们还没真正开始统计死亡人数。」

官员及医护人员表示，土耳其有2万4617人丧命，叙利亚有3574人丧生，目前确认的死亡总数为2万8191人。

数以万计的救难人员正顶着寒风，在被夷为平地的街上进行搜索工作。而刺骨的天气让灾区数以百万计的民众苦上加苦。

联合国警告，土耳其和叙利亚至少有87万人需要热食，而光是叙利亚就有530万人无家可归。

世界卫生组织（WHO）表示有近2600万人受到这次地震影响，说需要4280万美元（约新台币13亿元）因应目前的卫生健康需求。

土耳其灾害应对单位表示，境内有3万2000多人协助搜救工作，还有8294名国际救难人员投入救灾。

葛瑞菲斯在社群网站推特（Twitter）发布的影片说：「不久后，搜救人员将会退场，改由人道主义机构上阵。人道主义机构的工作是在接下来几个月，照顾大量受强震影响的人。」

© 2023 AFP