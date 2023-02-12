土耳其各界出钱出力 餐厅供热食退休人士卖牛捐款

（法新社加济安泰普11日电） 在遭强震袭击的土耳其东南部城市加济安泰普（Gaziantep），灾民顶着漆黑夜色与摄氏零度以下低温大排长龙，等待热腾腾的炖菜和汤。

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排在队伍中的居内什（Ajde Gunes）很感激有这么多餐厅出力，在素有「土耳其美食之都」的加济安泰普为无家可归的灾民提供食物。

居内什直言：「队伍排得很长，但餐厅店家做的事情比政府还多。」

土耳其和叙利亚6日发生规模7.8地震，迄今已在两国共造成2万8000多人丧命。当地有数以万计的民众，包括餐厅店家，自动自发地提供相关协助给受灾户。

不仅土耳其数一数二顶尖的餐厅伸出援手，就连退休人士也卖掉家中的牛响应捐款赈灾，大家纷纷发挥爱心、满足生还者多项需求。

创立于1887年的加济安泰普老字号餐厅Imam Cagdas，以烤肉、炖肉和果仁蜜饼闻名，每天提供多达4000份免费餐点。

餐厅小开恰达许（Burhan Cagdas）说：「我们提供一些易于准备、容易分装且抗寒的食物，例如义大利面和早晨喝的汤。」

Imam Cagdas餐厅每天准备4或5道不同的餐点。恰达许说：「如果我们食物发完了，其他餐厅和企业会帮助我们。他们知道我们正在分送食物给有需要的人。」

Imam Cagdas餐厅无法制作店内招牌热食，因为缺少关键食材，加上有部分员工无法到班工作。

恰达许说：「我们同事处境很糟糕。他们的家人是受害者，他们房屋毁了。我们想要帮忙。」他自己的家人自6日以来也都一直睡在车里。

每个人都尽力帮忙，甚至不惜卖掉家中的牛。根据官媒报导，东部喀尔斯省（Kars）一名70岁老妇以1万3000土耳其里拉（约新台币2万8000元）的价格将牛卖掉，并捐款给受灾者。

另一名退休人士、经历过1983年东部艾斯伦省（Erzurum）地震的基里奇（Nazime Kilic），同样把牛给卖了，换取2万3000里拉现金。

她希望藉此鼓励子女跟进。她告诉当地媒体说：「我有8个孩子。我告诉他们，能帮多少是多少。」

© 2023 AFP