土耳其强震第6天亲友下落不明 家属焦急尸堆寻人

（法新社土耳其卡拉曼马拉斯12日电） 土耳其叙利亚强震第6天，许多人仍下落不明，心急如焚的家属涌向灾区的体育馆、医院的停尸间和墓园，希望在罹难者尸体中，寻找到失踪的亲人。

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急着寻找失踪姑姑下落的尤古（Tuba Yolcu）说：「我们听说（当局）一段时间后，就不会继续留下遗体，供（亲友）辨认，他们说将把尸体运走下葬。」

一名试图安抚家属的检察官安慰说：「每具身分不明的遗体最终都会回到家人身边。别担心，每具不明身分遗体都会抽取血液样本。」

6日规模7.8强震袭击卡拉曼马拉斯地区，造成当地和叙利亚严重灾情，已夺走逾2万8000条人命。

在搜救作业时找不到至亲的家属，每具尸体或每个尸袋，甚至裹着毯子的尸体都会逐一检查。

一名穿着防护衣的犯罪现场调查人员告诉法新社：「我们把（遗体的）脸给他们的直系亲属看。」

葬仪社车辆载走一具又一具的遗体，接着逐一下葬。

颈间挂着相机的调查人员说：「倘若（罹难者）身分不明，我们将采取指纹和牙齿样本，与他们的亲人比对。」

在四处都是微凸新坟的墓园里，约2000具遗体已确认身分。

土耳其宗教事务局官员赛克曼（Yusuf Sekman）指出，即使身分无法辨识的遗体也会依照寻获位置标记。如此一来，亲友就可依照寻获的地址寻找亲人。「从他们身上取得的样本会标记在尸袋上」，以利辨认。

土耳其卫生部长克札（Fahrettin Koca）10日表示，他希望这些身分不明尸体可以确认身分，并表示政府将竭尽所能。

克札说：「我们上传身分不明罹难者的照片至一个特殊的软体，以利比对。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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