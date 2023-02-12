土耳其强震 希腊外长访灾区声援邻邦

（法新社安塔基亚12日电） 希腊外交部长邓迪亚斯今天造访土耳其，以向6日遭到强震袭击的土国表达支持。土耳其与希腊同为北大西洋公约组织（NATO）成员国，但两国长期对立。

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根据希腊国营电视台ERT TV播出的影像，土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）见到邓迪亚斯（Nikos Dendias）时，给了他一个温暖的拥抱，两人接着登上直升机前往灾区。

这是强震过后，首次有欧洲国家的部长来到土耳其。

邓迪亚斯在安塔基亚市（Antakya）与卡夫索格鲁召开联合记者会时表示，他想向土耳其领导阶层与人民，传达希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）政府与希腊全民对于毁灭性强震灾损的衷心哀悼。

卡夫索格鲁则说：「这展现了希腊人民声援土耳其和土耳其人。希腊是地震过后第一批致电并提议援助土耳其的国家之一。」

希腊与土耳其关系不睦可往前回溯数个世纪，又因领土和能源争端而恶化，土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）去年还夸张地扬言将侵略希腊。

然而这两个都位在地震断层线上的邻国，过去发生天灾时也会互相帮助。

© 2023 AFP