美国聊天机器人Replika遭义大利禁 欧盟料祭更严AI规范

（法新社巴黎11日电） 旧金山企业Luka于2017年推出运用人工智慧的一款聊天机器人Replika，能对客户谈话及倾听说话，但义大利近日禁止Replika使用义国用户个资，如今恐又面临欧盟更严格规范。

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美国聊天机器人「虚拟伴侣」Replika的部分用户只是想要陪伴，但也有些人想要发展恋情、性爱聊天，甚至想看聊天机器人的性感照。 去年年底，有用户开始投诉Replika使用过于露骨的文字和图片，有些人认为已经属于性骚扰范畴。

义大利监管机构对这样的情况感到不满，在发现Replika违反欧盟通用资料保护规则（GDPR）后，上周便禁止Replika收集数据。 Luka公司没有公开发表评论，也没有回覆法新社要求置评的讯息。 欧盟通用资料保护规则让大型科技公司头痛，这些科技企业屡次违规，已被处以数十亿美元的罚款。而义大利当局的决策表明，这项规则仍可能成为最新一代聊天机器人的天敌。 这些新一代聊天机器人和支撑它们的所谓生成式人工智慧（Generative AI），有望彻底改变网路搜寻等领域。

但专家警告，监管机构需要担心许多问题，尤其是当机器人变得如此强大，以至于无法辨识它们跟人类的不同。

目前，欧盟是讨论管控这些新一代机器人的中枢，他们的人工智慧法案（AI Act）已经在高层之间琢磨好几个月，可能会在今年定案。

© 2023 AFP