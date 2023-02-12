谁让拜登超级杯赛前专访飞了 白宫、福斯各说各话

（法新社华盛顿11日电） 美国总统近年在职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯（Super Bowl）之前的专访，今年确定不会出现，但究竟是谁让拜登的专访飞了，白宫、福斯（Fox）目前各说各话。

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超级杯赛前的总统专访是美国多年来的惯例。前两年由美国国家广播公司（NBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）负责转播赛事时，拜登都欣然接受；本届赛事换福斯公司（Fox Corp）转播，由于该公司旗下新闻台的主播以立场偏右闻名，让民主党籍的拜登十分为难。

根据白宫的说法，拜登原本做出妥协，同意接受福斯旗下规模较小、以非裔为主要收视群的串流媒平台「福斯魂」（Fox Soul）采访，但福斯公司却决定取消。

一位不愿透露姓名的白宫官员说：「如同我们稍早所说，我们安排了一场超级杯赛前专访，但被福斯公司取消。」

超级杯是全美最大的体育赛事，去年吸引1亿美国球迷观看，因此无论是哪家电视公司负责转播，赛前专访都是美国总统向庞大收视观众发表谈话的好机会。

然而拜登与福斯之间的关系十分紧绷，拜登还曾与福斯当家白宫线记者杜斯（Peter Doocy）你来我往、针锋相对。

因此，拜登同意接受由「福斯魂」来执行这项专访，似乎意在回避与这个电视台「更呛辣」的主持人爆发正面冲突。

但专访最后告吹的「祸首」到底是谁，如今成了罗生门。白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天表示，拜登原本「很期待」接受「福斯魂」专访，无奈福斯公司改变了心意。

不料，一名福斯员工昨天接着反驳说取消采访的是白宫。

这名匿名员工表示，「我们福斯团队为了这次采访，已从洛杉矶飞到华府，但却在今晚得知消息说（白宫）不会参与。」

© 2023 AFP