中国诈骗集团招募菲律宾人 在东南亚进行加密货币骗局

（法新社马尼拉13日电） 菲律宾外交部官员今天表示，在东南亚进行加密货币诈骗的中国罪犯，以菲律宾人为招募目标，利用他们的英文及电脑能力行骗。

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法新社报导，菲律宾外交部负责移工事务的代理次长迪维加（Eduardo de Vega）指出，在缅甸、寮国及柬埔寨运作的诈骗网路中，菲律宾人成了「非常有价值的」目标。

迪维加指称，正在遣返那些卷入诈骗活动的菲律宾人，自去年以来至少已将119人遣返回国。迪维加说：「我们正逐步遣返他们，但有些人并没有要求被遣返。」

最新一批被遣返的菲律宾人今天抵达马尼拉。迪维加告诉法新社，有4名男子被贩运到缅甸，迄今「不到两个月」，他们年龄皆30几岁，被关在围起来的场地里。

菲律宾外交部发声明表示，这些男子原本在杜拜，在网路上受到招募，前往泰国担任「客户协助代表」。

迪维加提及，他们在抵达曼谷时，被带到泰国西部城市美索（Mae Sot），并乘渡船越过边界进入缅甸「叛军活动范围」，他们在缅甸「被迫诱骗个人投资加密货币」。

此外，4名20几岁菲律宾女子今天也回到了马尼拉，数周前她们在缅甸遭到拘留，因为她们从泰国非法入境。迪维加说，她们先前声称自己是游客。

迪维加还说，据信约有50至70名菲律宾人仍在缅甸，为当地行骗的中国人工作。他估计，另有50名菲律宾人在柬埔寨从事加密货币诈骗，还有50人在寮国。

法新社去年报导发现，亚洲各地民众卷入在柬埔寨的类似活动，包括来自越南、菲律宾、泰国、马来西亚、中国、台湾、香港、孟加拉及印度的人士，部分遭诈骗分子贩运及殴打。

迪维加指出，菲律宾政府曾一再警告国人，寻求海外工作时不应绕过官方就业管道。

© 2023 AFP