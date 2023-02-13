以色列司法改革惹议 数万人国会外抗议

（法新社耶路撒冷13日电） 数万名以色列人今天在国会外抗议政府备受争议的司法改革计画，这项改革计画试图限制最高法院推翻政府决定或以色列国会（Knesset）法律的权力。

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司法改革计画正透过国会内部的一系列初步投票逐步获得批准，引起广泛的批评和指责，认为司法改革计画将赋予立法部门几乎不受限制的权力。

在以色列国会外有数万人集结，挥舞着以色列国旗和写有「拯救以色列民主」和「全世界都在看」的标语牌。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）昨天晚间发表罕见的全国性讲话，并聚焦在司法改革计画。他警告，以色列「正处于法律和社会崩溃的边缘」。

赫佐格敦促以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）领导的鹰派右翼政府暂停立法程序，并与反对派会谈以达成妥协。在以色列，总统一职很大程度上只是象徵性角色。

赫佐格说：「我呼吁你们不要让司法改革法案交付一读。」

但是，负责审查司法部长李文（Yariv Levin）提案的委员会今天正在批准司法改革法案的部分内容，司法改革法案的一读可能会在今天稍晚举行。

在法案成为法律之前，需要3次全体会议投票。

尼坦雅胡和他的盟友说，这些改革对于改正民选代表和国家最高法院之间的权力不平衡是必要之举。

尼坦雅胡政府希望赋予政府对最高法院大法官被提名人的实际控制权，提名工作目前由政治人物、法官和律师协会成员组成的混合小组负责。

李文的司法改革法案还将赋予国会透过简单多数投票推翻最高法院裁决的权力。

© 2023 AFP