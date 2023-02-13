伊朗警员未取缔没戴头巾妇女遭惩戒

（法新社德黑兰13日电） 伊朗当地媒体今天报导，一名警员因为执法未落实女性着装规定，未要求妇女戴上头巾把头发遮住，已经遭到惩戒。

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近日社群媒体疯传一段影片，影片中伊朗西部克尔曼沙省（Kermanshah）一名警员告诉一名妇女，他不认为必须强制女性戴上头巾。

影片中可以听到这名警员在答覆一名妇女要求他强制另一名妇女戴上头巾时说：「这位女士想穿着这样出门，不关我的事。」

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）今天引述克尔曼沙省警方声明报导：「经过彻底调查，这名警员被传唤，并接受必要的告诫和受训。」 去年9月，22岁的库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗严格的女性着装规定，遭到道德警察逮捕并在羁押期间死亡，引爆伊朗全国抗议风潮。

在这些抗议活动期间，包括安全人员在内有数百人丧生，数以千计的人遭逮捕。伊朗当局往往将这些抗议活动描绘为「暴动」。

自从爆发抗议活动以来，愈来愈多的伊朗女性在公共场所未穿戴头巾。在许多情况下，并未引来警察的关切。

然而，今年1月，伊朗当地媒体报导，警方已恢复执行相关规定，在车内必须穿戴头巾，违反着装规定女性将收到警方发出的警告简讯。

© 2023 AFP