德州拟禁中国公民买房产 华裔游行抗议

（法新社休士顿12日电） 在美中关系日益紧张之际，德州基于国家安全正拟议禁止中国公民购买房地产，但引起当地华裔不满，其中有人担忧自己的「美国梦碎了」，部分民众发动游行抗议。

广告 继续浏览后续

约有300名示威者11日在德州休士顿唐人街游行，高喊「停止仇恨中国人」及「德州是我们的家」。多名示威者在游行列中穿着中国舞龙服装，其他人则打鼓及敲着铜钹。

他们的愤怒是因为德州议会共和党籍参议员科尔克霍斯特（Lois Kolkhorst）的提案，此案拟禁止中国、俄罗斯、北韩和伊朗公民或企业在德州购买房地产。

23岁华裔男子李（Ly，音译）也在这次游行行列中，他戴帽子，用大大的皮带扣及穿牛仔靴，看来起就是德州人，讲话甚至带有美国南方腔的鼻音。李不愿透露自己的全名，称他几天前才取得美国公民资格。

李表示：「我是美国海军退役军人。我觉得军中有许多爱国者…其中有些人可能与我有同样的姓。而（根据这项法案）他们无法…在德州购买任何房屋、土地或房地产。这并不合理。」

50岁华裔会计师南西．赵（Nancy Zhao，音译）则指出：「这项法律歧视一个族群，只因为（他们）所来自的地方。我们生而平等。」

美中之间因为一系列议题而紧张情势加剧，包括台湾地位问题，以及本月稍早时中国气球侵入美国领空的事件。

31岁华裔科学家法兰克．温（Frank Win，音译）则指称：「我工作了8年。我交了税。你知道的，我认真工作。而我们去年7月才生了一个男孩。因此我们正考虑为他买新房。」

法兰克．温还说：「但如今这项法案出炉，突然之间我的美国梦全碎了。」

© 2023 AFP