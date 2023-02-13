慕尼黑安全会议将登场 料聚焦俄乌战争美中紧张

（法新社法兰克福13日电） 年度德国慕尼黑安全会议将在本周登场，时值俄乌战争即将届满一周年，美中两国也因间谍气球事件紧张升温，出席这场重要国际安全会议的各国领袖，预料将聚焦在这些议题。

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为期3天的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）将在17日揭幕，出席人士包括美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）、中国中共中央外事工作委员会办公室主任王毅、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）等。

而本月24日也将是俄乌战争届满一周年的日子。莫斯科派兵侵略乌克兰，使得欧洲数十年来首次再度出现战争。

乌克兰正准备面对俄罗斯发动新一波攻势之际，出席慕尼黑安全会议的领袖很可能再度承诺持续支持基辅，直到击退俄罗斯的攻击，无论要花多久时间。

慕尼黑安全会议主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在记者会上表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）犯下「破坏文明」罪行过了一年，慕尼黑安全会议如今面对「以规则为基础的国际秩序」要如何受到遵守的问题。

他问道：「未来的秩序会是由法律的力量主宰，或是以最强者的规则为准？」

霍伊斯根说，有关「如何应付不遵循法治的人士、政治领袖」这个问题，将是本届慕尼黑安全会议讨论议题之一。

此外，美中紧张也很可能会是今年会议一大焦点。自从美方本月稍早将一颗飞越美国的疑似中国间谍气球击落后，两国关系急遽恶化。

北京坚称这颗气球是民用，今天并反控美国派遣气球飞越中国领空，但很快遭到华府否认。

霍伊斯根表示，他不认为王毅会利用在慕尼黑安全会议致词的场合说：「抱歉，飞越的是我们的间谍气球。」但霍伊斯根表示，「确实希望（美中）会有对话…在场边进行。我已经（向中方）指出会有高阶美国代表团」出席会议。

© 2023 AFP