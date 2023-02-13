热带风暴袭纽西兰北部 班机取消民宅停电

（法新社威灵顿13日电） 热带风暴嘉布瑞尔（Gabrielle）侵袭纽西兰北部，数以万计民宅停电，数百架航班被取消，纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）也因此滞留在北岛最大城市奥克兰。

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纽西兰北岛5个地区已宣布进入紧急状态，全国510万人口几乎有1/3受影响。

虽然风暴昨天降级，威力仍足以拔起树木、毁坏道路并造成电线松脱。

由于班机取消，希金斯和其他数以千计人一样被困在奥克兰（Auckland），无法返回北岛西南端的首都威灵顿（Wellington）。

希金斯今天在记者会上说，「情况在好转之前还会恶化」，呼吁民众「做好准备，尽可能待在室内」。

他说，政府一度考虑宣布全国进入紧急状态，但目前尚无必要。如果政府宣布全国紧急状态，将是纽西兰史上第3次。

政府已宣布规模达725万美元的援助计画用于灾后重建。

风速高达每小时140公里的强风袭击北部地区，奥克兰的海湾大桥也在每小时110公里的阵风撼动下摇晃。

奥克兰有160万人口，在今年1月底的暴洪迫使数以千计人疏散并造成4人死亡后，这座城市还在复原期。

恶劣天气导致纽西兰的交通网络一团混乱，班机、火车和公车运输都中断了。

纽西兰航空公司（Air New Zealand）表示，目前已取消509个航班，影响约1万名国际旅客的行程，预期明天才会恢复正常服务。

© 2023 AFP