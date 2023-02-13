美F-16战机击落最新不明物 状似「八角形」垂挂绳体

（法新社华盛顿12日电） 美国高阶政府官员表示，总统拜登今天「出于谨慎」，下令一架F-16战斗机在美国与加拿大边界附近的休伦湖上方击落一个飞行物体。

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国防部新闻秘书赖德（Pat Ryder）赖德在声明中说：「我们的评估并不认为这将对地面任何物体构成有力的军事威胁，但鉴于其潜在监控能力，这对安全飞行是种隐忧和威胁。我们的团队如今正在回收相关残骸，以了解更多资讯。」

赖德还说，这个物体与雷达昨天在美国蒙大拿州上空侦测到的是同一个，当局昨晚曾短暂关闭蒙大拿州部分领空。

他说：「北美航太防卫司令部（NORAD）今天上午发现这个物体，便持续透过目视与雷达追踪。根据其飞行路径和数据，我们可以合理将这个物体与在蒙大拿州上空接收到的雷达讯号联系起来；这个物体当时在敏感的国防部地点附近飞行。」

这名不愿透露姓名的官员表示：「没有迹象显示其具有监视功能，但也不能排除这种可能性。」

一枚白色、引人注目的中国侦察气球1月底入侵美国领空，本月4日在南卡罗来纳州外海被击落落海；2月10日，第2个高空物体在美国阿拉斯加州上空被击落；昨天，第3个高空物体在加拿大育空（Yukon）地区上空被击毁。一连串事件让北美进入高度警戒。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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