菲国指控中国海警船以「军事级雷射光」照射船员

（法新社马尼拉13日电） 菲律宾海岸防卫队今天指控一艘中国海警总队的舰艇，在具争议的南海以「军事级雷射光」照射他们的一艘船只，导致组员暂时失明。

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菲国海防队在声明中指出，这起事件发生在2月6日，地点距离菲国陆战队看守的南沙群岛仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）将近20公里处。

这起事件是菲中双方一系列海上争端的最新一起。中国宣称拥有几乎整个南海的主权，同时无视国际法庭的仲裁。海牙常设仲裁法院仲裁法庭已裁决，中国的主张不具法律基础。

数日前，美菲同意恢复海上联合巡逻，并协议允许美军进入菲国另外4座军事基地。

菲律宾派陆战队看守一艘搁浅在仁爱暗沙的破旧海军舰艇，藉此主张领土主权，菲国巡逻艇上星期正为看守部队进行「换班与补给任务」，发生了此一事件。

菲国海防队的声明说，中国海警船两次以「军事级雷射光」照射菲国船只，「导致舰桥人员暂时失明」。

声明中说，中国海警船同时还进行「危险动作」，驶进距菲船约140公尺的范围内。

菲律宾将邻接其西部的水域称为西菲律宾海（West Philippine Sea）。菲国海岸防卫队表示，「故意阻挠菲国船只运送食物与物资予以军事人员…这是严重漠视且明显侵害菲国在西菲律宾海此一区域的主权」。 目前尚不清楚仁爱暗沙的补给任务是否成功。私人船只通常用以运送物资，并由海岸防卫队伴随。

法新社就此询问中国驻马尼拉大使馆有何评论，不过中方并未立即回应。

菲国海防队表示，中国海警与海上民兵船只也曾在去年8月封锁了菲国陆战队看守的仁爱暗沙，阻止政府船只接近看守部队。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）与中国国家主席习近平，1月同意在两国外交部间建立直接联系管道，避免在南海问题上出现「沟通不良」。至于这起最新事件双方是否用上了热线，目前尚不清楚。

美菲本月稍早达成的协议，让美军可进入的菲国基地总数达到9个。 此刻正值美菲长期盟友寻求对抗中国在南海的军事崛起之际。

越南、马来西亚与汶莱也声称对南海部分地区拥有主权，彼此主张互有重叠之处。

© 2023 AFP