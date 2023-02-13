葡萄牙天主教会性侵调查 1950年来近5千孩童受害

（法新社里斯本13日电） 葡萄牙的独立委员会听取数百名受害者证词后表示，葡萄牙天主教教士自1950年以来性侵了将近5000名孩童。

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世界各地纷纷传出天主教会内部的恋童丑闻，回报案件数以千计，天主教教宗方济各（Pope Francis）面临处理这些丑闻的巨大压力。

葡萄牙教会委托的独立调查委员会在听取超过500名受害者证词后，发布调查报告。

儿童精神科医师史崔奇（Pedro Strecht）在里斯本的记者会上表示，「这些证词让我们建立一个更大的受害者网络，至少有4815人」。

6名专家组成的团队去年10月表示，他们已从推定受害人身上记录了424份合法证词，但警告，这些证词内容显示受害者人数远比这「大得多」。

绝大多数的据称性侵事件都过了法定追诉期限，但有25件转交警方，并有数起案件已经展开调查。

其中一起案件发生在现年43岁的「亚历山卓」（Alexandra）身上。要求采用化名的亚历山卓声称，她17岁还是见习修女时，在一次告解时遭到神父性侵。

目前育有子女的亚历山卓说，「很难在葡萄牙说出这些事情」。葡萄牙有多达80%民众自称是天主教徒。

亚历山卓接受法新社电话访问时说，「许多年来我一直保守这个秘密，但愈来愈难独自承受这件事情」。

亚历山卓最终向教会当局举报施暴者，但表示遭到「忽视」。负责的主教只是将她的控诉上报梵蒂冈，而教廷仍未回应。

3年后，她表示自己终于在独立委员会找到愿意听她说话的人，并获得所需要的精神帮助。

葡萄牙最高阶天主教神职人员、里斯本宗主教克莱门特（Manuel Clemente）去年4月说，他准备「承认过去犯下的错误」，并求取受害者「宽恕」。

亚历山卓说，「主教要求宽恕，对我而言根本不代表什么。我们不知道他们是否是真心」，她表示对于教会，以及教会试图掩盖性侵事件「感到恶心」。

教宗方济各预计8月访问里斯本。里斯本区辅理主教阿吉亚尔（Americo Manuel Aguiar）表示，届时方济各或许会与部分据称受害者见面。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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