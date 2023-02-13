间谍气球疑云发展一次看

（法新社华盛顿12日电） 先是一枚中国气球在美国沿岸遭击落，接着是阿拉斯加和加拿大上空两个较小物体，今天又有飞行物在美加边界遭击落，让人担心北美安全的同时，美中关系也更趋紧绷。

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法新社整理截至目前的事件发展：

●这4个物体是什么？

1月底，1枚美国官员称为间谍飞船的巨大中国气球在美国上空飘荡数天后，2月4日在南卡罗来纳州沿岸外海遭F-22战机击落。

中国坚称这枚气球是在进行气象研究。

然而五角大厦表示，这个飞行物的吊舱大小约为3辆巴士、重量超过1吨，配备多组天线，并有够大的太阳能电池板为多个情搜感测器供电。

美国战机10日在阿拉斯加北部附近击落另一物体，军方说，这个物体「在美国领海上方的美国主权领空内」，没有任何推进或控制系统。

一架美国F-22战机昨天则奉美加命令，在距离美国边境约160公里的加拿大育空地区（Yukon Territory）上空击落一个「高空飞行物体」。加国国防部长安南德（Anita Anand）不愿揣测它是否源于中国。

●找回了什么？ -

军方小组在南卡罗来纳州外海搜寻第一个物体，军方影像显示发现一大块气球皮，联邦调查局（FBI）正在保管碎片进行分析。

在阿拉斯加戴德豪斯（Deadhorse）附近海域搜寻第2个物体的作业持续进行中，而安南德昨天表示，在CP-140巡逻机的支持下，正在育空地区寻找第3个物体的残骸。

五角大厦表示，联邦调查局与加拿大警方密切合作。

●这些物体的目的？ -

美国官员说，第1个气球的影像显示其具备可以拦截电讯的监视设备，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）说，它的目的是「监视美国本土的战略要地」。

美国前参谋首长联席会议主席穆伦（Mike Mullen）表示，中国或其军事领导人中的某些人有意破坏美国国务卿布林肯（Antony Blinken）即将进行的访问。

美国表示，这些气球是跨越5大洲的「舰队」的一部分。部分分析家认为，在未来几年台湾可能出现重大紧张局势前，这或许是中国针对外国军事能力进行大规模监视的开始。

●为什么现在有这么多物体？

分析家表示，美国和加拿大情报部门不断收到大量原始数据，他们通常会筛选，把重点放在来袭飞弹的威胁，而不是气球等缓慢移动的物体。

●对美中关系有何影响？

美国取消意在稳定紧张关系的布林肯访中之行，并制裁6个据信支持军事间谍气球计画的中国实体。

北京谴责中国气球被击落，称其「严重违反国际惯例」，并保留「对类似情况采取必要手段」的权利。

中国对最新这几起击落并无任何反应。

© 2023 AFP