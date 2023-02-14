关闭媒体引发关切 柬埔寨回呛：西方有政治动机

（法新社金边14日电） 柬埔寨在全国大选前关闭境内最后一个独立媒体机构，引发西方政府的关切，柬埔寨今天反击这些关切是出于「政治动机」、「有偏见」。

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以柬埔寨语和英语出刊和播送的网路媒体「民主之声」（VOD）昨天停止广播。柬埔寨总理洪森（Hun Sen）下令吊销其执照，因为他认为民主之声有关他长子的报导是错误的。

美国昨天晚间对于「突然」关闭民主之声「深表关切」，加入批评金边当局作法的行列。

美国、法国、德国驻柬埔寨大使馆先前已对金边在全国大选投票前关闭媒体表达关切。

柬埔寨外交部发言人在声明中驳斥一些大使馆「出于政治动机、带有偏见和偏颇的关切」。

外交部发言人说：「对违反规则的实体采取行政行为，根本不值得担心。」

自2003年起开始播送的民主之声2月9日发表一篇报导，指称洪森的儿子洪马内（Hun Manet）中将已经签署帮助土耳其地震灾区的财政援助。

受到支持接替他父亲的洪马内否认这一说法，洪森说是他批准10万美元的救援计画。

洪森要求民主之声道歉，但拒绝重新考虑撤销民主之声执照的决定。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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