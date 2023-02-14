北约讨论弹药援助 乌克兰持续要求提供西方战机

（法新社布鲁塞尔14日电） 在今天的一场会议中，乌克兰的西方支持者聚焦如何持续向乌国提供弹药援助；与此同时，基辅再度敦促盟友提供战机，以将俄军击退。

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法新社报导，获得战车、防空系统和精准打击飞弹的援助承诺后，乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍持续努力争取西方战机。

不过，乌国的盟友坚称，他们正忙于确保乌国部队拥有地面作战所需弹药，以击退俄罗斯的新一波攻势。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在布鲁塞尔以美国为首的「乌克兰防务联系小组」（Ukraine Defence Contact Group）会议前表示，「很明显，我们正进行后勤竞赛。弹药、燃料和零件等关键物资必须送达乌克兰，以免俄罗斯在战场上夺得主动权。速度是拯救人命的关键。」

以美国为首的乌克兰西方盟友已提供价值数十亿美元的武器援助，以协助基辅对抗莫斯科。

如今，战争即将届满1年，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）再次针对乌国东部加紧发动攻势。

史托腾柏格说，「我们看到他们如何派遣更多军队、武器和力量，来向乌克兰人施压。」

由于战争正消耗大量弹药，为交战双方的库存和工业生产带来压力，史托腾柏格警告，基辅目前的消耗速度较北约国家产出「高出许多倍」。

爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）呼吁欧盟国家一起替乌克兰采购武器，采取类似欧盟联合采购COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的做法。

© 2023 AFP