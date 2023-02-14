密西根州大枪案已有1死多伤 传犯嫌逃逸

（法新社密西根州东兰辛13日电） 今天发生在美国密西根州立大学的枪击案，已知造成1死、数伤。当地媒体报导，犯嫌目前仍在逃。

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校警敦促校内学生、教职员和附近人士「就地避难」。当地媒体影片显示，有大批警力涌入现场。

「底特律新闻报」（The Detroit News）引述密西根州立大学（Michigan State University, MSU）发言人葛兰特（Emily Guerrant）的说法报导，已知有1人丧命。路透社无法独立确认这个消息。

目前关于这起枪击案的详细官方消息不多，但校警在推特（Twitter）上说，枪击案发生在两个地点，分别是「柏凯厅」（Berkey Hall）学术大楼附近和IM East体育场馆。葛兰特说，丧命的1人是在「柏凯厅」内。

密西根州立大学在推特上说：「据报有多人受伤。」

警方和东兰辛（East Lansing）当局在推特上表示，有1名个子不高的蒙面男性犯嫌在逃，据信是徒步离开。东兰辛是位于密西根州首府兰辛（Lansing）附近的大学城，在大城底特律西北方约145公里处。

密西根州立大学是重要的公立高等教育机构，东兰辛的主校区约有5万名大学生及研究生。

警方表示，IM East体育场馆目前已经安全。

© 2023 AFP