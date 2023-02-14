将派女太空人出任务 沙乌地阿拉伯盼扭转保守形象

（法新社利雅德13日电） 沙乌地阿拉伯想重塑其极端保守的形象，最新一项举措是将于今年首度派女太空人执行太空任务。

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国营的沙乌地新闻社（Saudi Press Agency, SPA）表示，女太空人巴纳威（Rayyana Barnawi）将和同样来自沙乌地阿拉伯的太空人卡尼（Ali Al-Qarni）一起前往国际太空站（International Space Station, ISS），进行为期10天的任务。

沙乌地新闻社和公理太空公司（Axiom Space Inc.）表示，巴纳威与卡尼将搭乘SpaceX的乘龙（Dragon）太空船飞往国际太空站，这是民营的公理太空公司今年春天任务的一部分。

执行「公理2号」（Ax-2）任务的，还有前美国国家航空暨太空总署 (NASA)女太空人惠特森（Peggy Whitson），这将是她第4次飞往国际太空站；来自美国田纳西州（Tennessee）的商人肖夫纳（John Shoffner）将担任驾驶。

公理2号任务组员搭乘的SpaceX猎鹰9号（Falcon 9）火箭，将在美国佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）39A发射台（Complex 39A）发射升空，飞往国际太空站。

沙乌地阿拉伯的实际领导人、王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）一直藉由推动改革试图摆脱阴暗形象。

他2017年掌权以来，女性开始获准在没有男性监护人的情况下开车和出国旅行，她们在劳动人口的比例自2016年以来增加一倍以上，从原本的17%上升到37%。

沙乌地阿拉伯2018年制订一项太空计画，并于去年启动另一项将太空人送到太空的计画，这些都是穆罕默德．沙尔曼2030经济多元化愿景议程的一部分。

公理太空公司于2022年4月进行了首次将民间太空人送到国际太空站的任务，当时的「公理1号」（Ax-1）任务中，有4民民间太空人在太空待了17天。

© 2023 AFP