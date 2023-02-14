德国批准提供豹式战车 乌克兰部队在波兰受训

（法新社波兰斯维托舒夫13日电） 德国最近批准提供乌克兰现代德制豹式（Leopard）战车，从前线直接抵达波兰军事基地的乌克兰士兵在盟邦教官监督下学习操纵这些坦克的细节，他们今天称赞这型战车。

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乌克兰陆军少校柯达科（Vadym Khodak）告诉在波兰西南部斯维托舒夫村（Swietoszow）参观训练展示的媒体说：「到今天为止，我可以说，这辆战车的品质很高、非常好。」

他说：「我喜欢的是，我们的士兵非常喜欢它。」105名乌克兰士兵正向波兰、加拿大和挪威教官学习。

在基辅和其他国家的努力下，德国最近终于批准向乌克兰提供这型现代德制战车。德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上周说，柏林及盟邦的目标是在4月前交付第1个营的战车，其他战车将在今年稍晚和明年交付。

柯达科说，这些战车将是「对我们军队的强大支援」。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）出席在斯维托舒夫村举行的展示会，他赞扬过去一年中一直与俄罗斯入侵奋战的乌克兰军队。

他说：「这些都是非常有经验的战车驾驶，他们直接从乌克兰前线来到这里。」

杜达说：「只要看看他们的脸，你就可以看到这些人经历了可怕的事，但他们绝对有决心保卫自己的家园。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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