情人节暖心举动 菲律宾市长替单身职员加薪

（法新社马尼拉14日电） 菲律宾一位市长今天自掏腰包，帮市府的单身职员在情人节当天加薪，感谢他们在需要时支援加班，同时也想传达「有人爱着他们」。

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菲律宾奎松省（Quezon）鲁纳将军市（General Luna）市长佛罗里多（Matt Florido）告诉法新社，市府职员若单身超过5年，将在情人节这天收到3倍的日薪。

其他的单身职员则将收到双薪，或者可以选择休一天带薪假。

42岁的佛罗里多说：「我了解他们今天的感受，我能感同身受。」他说，他打从「娘胎出生」以来单身至今。

「情人节这天没人送他们巧克力、鲜花，所以我们想用这些帮他们打气，让他们可以感受到有人在乎他们，有人爱着他们。」

这是佛罗里多连续第3年发给单身员工额外薪资。

鲁纳将军市的289名市府员工当中，有37人经严格的审查后确认处于单身状态，符合领取资格，年纪最长的为64岁。

审查过程中，他们会被询问上次有交往对象是什么时候、为何分手，以及为什么还单身等。

佛罗里多说：「我们只是一个小市镇，大家都彼此认识，没办法隐瞒。」

佛罗里多说，他将自掏腰包挹注这笔2万8000披索（约新台币1万5436元）的额外薪资。他还说，这笔钱也是对单身员工在需要时加班表达感谢。

「他们家庭包袱较轻，因此常常在有任务时支援加班，或是牺牲睡眠为民服务，我们总是可以倚赖他们。」

佛罗里多说，市府其他脱单员工似乎不反对他们的单身同事在情人节这天领到额外的薪水。「或许他们了解单身者的经历。」

这项单身福利将在今天傍晚举行的情人节派对上发给单身职员。派对上的活动还包括了约会游戏。

佛罗里多说：「谁知道，他们在一起或许会碰撞出火花，或许已经开始眉来眼去。」

© 2023 AFP