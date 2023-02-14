挪威情报机构评估：俄罗斯料将更专制且军事化

（法新社奥斯陆13日电） 挪威情报机构今天指出，俄罗斯预料将在接下来几年内变得「更专制且军事化」，还说在乌克兰的战争对俄罗斯来说是「一场灾难」。

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挪威情报局（Norwegian Intelligence Service）副指挥官诺德鲁姆（Lars Nordrum）为挪威发表年度评估报告时说：「此事已无回头路。」挪威为北大西洋公约组织（NATO）成员国，与俄罗斯接壤。

诺德鲁姆说：「俄罗斯将变得愈来愈专制且军事化。」他指的是俄罗斯如何利用宣传手法来操弄舆论，以及莫斯科当局与其他专制政权的密切关系。

诺德鲁姆说：「俄罗斯利益与西方利益并不相容。」

这份年度风险评估是俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来的首份评估，也和过去做出相同结论，直指俄罗斯和中国是挪威安全与利益的主要威胁。

诺德鲁姆以西方贸易制裁的影响、莫斯科当局在国际上遭到孤立，以及「超过10万名俄罗斯士兵在乌克兰丧命或受伤」为例，说俄乌战争「对俄罗斯来说是一场灾难」。

他表示，这场冲突提高了挪威的地缘政治重要性，特别是鉴于这场战争让挪威成了欧洲大陆的天然气主要供应者。

诺德鲁姆说：「欧洲各国将倚赖挪威能源供应多年。」

© 2023 AFP