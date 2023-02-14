澳洲强破获伊朗在境内进行监控

（法新社雪梨14日电） 澳洲政府今天表示，破获伊朗锁定一名在澳洲参加抗议艾米尼之死示威活动人士进行监控的行动。澳洲内政部长欧尼尔强调，对于外国政权企图打压意见表达「绝对不会容忍」。

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伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因违反该国对女性定下的服装规定而被捕，并在拘留期间丧命，在全国各地引发铺天盖地的示威浪潮。

伊朗政府对国内抗议民众进行强力镇压，在全球引发示威，包括澳洲。

澳洲内政部长欧尼尔（Clare O'Neil）表示，伊朗政府暗中监视一个曾在澳洲参加相关抗议活动的伊朗裔澳洲人家庭，现在东窗事发。

欧尼尔在澳洲国立大学（Australian National University）国家安全学院（National Security College）的演说中提到：「就像澳洲各地数以万计民众对在伊朗发生的事所作回应一样，在澳洲批评任何外国政权完全合法。」

「不管在任何情况下，我们都绝对不会容忍外国政权企图破坏和平抗议、鼓励暴力或打压意见表达。」

欧尼尔表示，伊朗政府对住在澳洲的个人「及其家人」进行「广泛的调查」，但她没有提供相关细节。

她说：「我很高兴地说，我国有关机构毫不迟疑地马上处理。」

「我们不会袖手旁观，让外国政府在我们土地上监视和追踪澳洲人，或其实只是前来我国的游客。」

艾米尼于去年9月16日丧命后，示威活动就在伊朗各地引爆，警方已经拘留了数以千计抗议民众。

有关当局表示，已有数以百计人命丧他们称之为「暴动」的示威中，包括数十名维安人员。

© 2023 AFP