热带风暴肆虐 纽西兰进入全国紧急状态

（法新社威灵顿14日电） 热带风暴侵袭纽西兰北岛（North Island），官员形容这是「前所未有的天气事件」，当局也宣布进入全国紧急状态。

广告 继续浏览后续

纽西兰国家紧急事务管理局（National Emergency Management Agency）局长麦卡诺蒂（Kieran McAnulty）签署紧急状态声明之际，嘉布瑞尔带来强风豪雨，导致数以万计人家无电可用，紧急事务处理当局正竭尽全力因应。

麦卡诺蒂表示：「这起前所未有的天气事件，正严重影响北岛大部分区域。」「我们正面临大规模洪水与走山，道路与基础建设也受损。」

纽西兰史上仅3次宣布进入全国紧急状态，另外两次是2019年的基督城（Christchurch）攻击事件，以及2020年的新型冠状病毒疾病大流行。

麦卡诺蒂警告：「这是一场重大灾害，对纽西兰人民的生命构成实质威胁。」他补充说，全国紧急状态将会持续7天，今天预料会有更多降雨与强风，阻碍救援工作。

麦卡诺蒂向记者表示，连夜传来的通报令人忧心。紧急事务处理当局正日以继夜工作，然而摇摇欲坠的地面、洪水与封闭道路，让救援行动变得困难。

纽西兰消防及紧急应变署表示，一名消防员下落不明，还有一人在西奥克兰（West Auckland）值勤时碰上房屋倒塌，情况危急。

消防部门主管葛瑞格里（Kerry Gregory）说：「对整个北岛来说，这是艰辛的一晚，对消防与紧急应变人员而言更是如此。」

麦卡诺蒂说，他非常关切上述两名消防员的情况，同时希望大家「安全第一」；与此同时，部分社区民众已撤离家园。

恶劣天候导致昨天有许多航班停飞，纽西兰航空公司（Air New Zealand）表示，预计今天下午就能恢复正常。

纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）已宣布一项1150万纽币（约新台币2.2亿元）的援助计画，但麦卡诺蒂坦承灾后清理费用将呈螺旋式上升。

「老实说，这笔金额不会少，但这不是我们现在该担心的事。」

© 2023 AFP