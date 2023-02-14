白宫：未找到3飞行物残骸 无证据显示和中国有关

（法新社华盛顿14日电） 白宫表示，美国10日到12日击落的3个高空飞行物，由于气候恶劣、地处偏远、崎岖难行，尚未找到残骸，目前尚无证据显示这3个飞行物和中国或任何外国间谍侦察计画有关。

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白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）告诉记者，美国当局「尚未看到任何迹象或事物，明确显示这3个物体是中华人民共和国间谍气球计画的一部分，或明确涉及外部情报搜集行动」。这3个飞行物两个在美国击落，一个在加拿大击落。

柯比表示，这3个物体「有可能仅是和商业或研究实体有关的气球，因此是良性」。

不过柯比强调，中国正在运作一个「资金充沛，蓄意执行的计画」，利用难以发现的高空气球，对美国和其他国家从事间谍侦察活动。

根据五角大厦和白宫，派人前往找寻残骸，弄清这3个飞行物真相的工作，因为气候恶劣、地处偏远和地势险峻，显得困难重重。

柯比表示：「我们认识到可能需要一段时间才能找到残骸坠落的地点并取回。」

一个中国侦察气球1月28日入侵美国领空，4日遭美击落，坠入海中。这起事件导致华府与北京关系紧张，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也因此延后访中。

美国国防部官员昨天表示，已在南卡罗来纳州外海约50英尺深的地方打捞到中国间谍气球的「重要」部分。

© 2023 AFP