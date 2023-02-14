空运赈灾品抵阿勒坡 沙国飞机逾10年首降叙利亚

（法新社叙利亚阿勒坡14日电） 叙利亚运输部官员告诉记者，载送赈济物资救助地震灾区的一架沙乌地阿拉伯飞机今天降落第2大城阿勒坡（Aleppo），为叙国爆发内战十多年来所首见。

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自规模7.8地震袭击受到战火蹂躏的叙利亚和邻国土耳其后，已有一驾载运外国赈济物资的飞机降落叙国。震灾已造成超过3万5000人丧生，包括叙国的3600多人。

因未获准对媒体发表谈话而不愿具名的上述官员说：「这是十多年来，第一架由沙乌地阿拉伯起飞的飞机降落在叙利亚土地上。」

国营叙利亚新闻社（SANA）报导，沙国这架飞机载运35公吨赈济食品，降落在阿勒坡国际机场。沙国飞机上次降落在叙利亚是2012年2月。

叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政府经十多年内战，依然遭受西方国家排斥，这使国际救助叙国地震灾民的行动趋于困难。

阿拉伯联盟（Arab League）2011年将叙利亚停权，包括沙国在内的一些阿拉伯国家也与叙利亚断交。

沙国是在2012年与巴夏尔．阿塞德政府断交，并在叙国内战初期支持反抗军。这场内战至今已进行近12年。

目前沙国当局承诺，同时对叙国反抗军占领区和政府控制区提供赈济，但沙尔曼国王人道救援中心（King Salman Humanitarian Aid and Relief Center）一名干部表示，沙国与阿塞德政府并无直接接触。

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