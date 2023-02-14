罗马尼亚遭规模5.6地震袭击 未传出重大灾损

（法新社罗马尼亚首都布加勒斯特14日电） 根据美国地质调查所（US Geological Survey），罗马尼亚今天遭到规模5.6地震袭击，保加利亚和塞尔维亚等邻国都感受得到地震。

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地方媒体报导和社群媒体贴文显示，罗马尼亚建物和汽车轻微受损，人们仓皇逃出建筑。未传出有人受伤或重大灾损。

根据美国地质调查所网站，这起地震发生在当地时间下午3时16分，震央在罗马尼亚西南部的戈尔日（Gorj）县，震源深度10公里。

罗马尼亚同一地区昨天也曾遭到规模较小地震袭击，没有造成伤亡或灾损。

罗马尼亚国家地球物理研究所（National Earth Physics Institute）今天表示，这些地震和上周袭击土耳其与叙利亚交界地区的毁灭性地震无关，但是连连地震已引发部分居民担心。

罗马尼亚位于数个地震断层上，专家已指出，这个国家发生地震的可能性很高。

1977年3月4日，一起强震造成1570人丧生和1万1000多人受伤，伤亡大多发生在首都布加勒斯特。布加勒斯特位于弗朗恰（Vrancea）断层上。（译者：陈政一）

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