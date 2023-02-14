美国派F-22击落气球 先进战机难得有机会对付空中目标

（法新社华盛顿13日电） 一架F-22战机日前在大西洋上空5万8000英尺击落一枚巨大气球。为击落这颗气球，美国动用堪称战机中「超级跑车」的F-22，以及配备红外线导航系统的AIM-9X响尾蛇飞弹。

广告 继续浏览后续

F-22设计目的为在作战中压制敌机，但这颗疑似中国施放来窥探美国机密场址的气球，不太可能是F-22第一次在空中击落的目标，也不会是最后一次。

接下来数天，F-22再次出动，在阿拉斯加州附近和加拿大上空各击落一个不明物体；然后，又有一架F-16战机在密西根州休伦湖（Lake Huron）上空击落第4个物体。

F-22是美国武器库中最昂贵的飞机之一，近日在美国和加拿大领空出现多个被击落物体，替F-22和负责北美安全的军事司令部提供了对付目标的难得机会。

美国将领范赫克（Glen VanHerck）告诉记者：「我认为这是北美航太防卫司令部（NORAD）或美国北方司令部（NORTHCOM）第一次在美国或美洲空域内针对空中物体采取动态行动。」范赫克同时担任这两个司令部的司令。

北美航太防卫司令部是由美国和加拿大联合组成的防空机构，成立于冷战高峰期，但大众对这个单位最熟悉的功能或许是每年耶诞节追踪耶诞老人雪橇的传统。

美国北方司令部则负责美国防御，于2001年911恐怖攻击事件后才创立，比北美航太防卫司令部晚得多。

媒体近期大幅报导战机击落气球和其他物体的相关新闻，但北美战机更常见的功能是拦截靠近美国空域的俄罗斯飞机。

F-22是美国战机中的「超级跑车」，采用匿踪技术，可避开敌方雷达追踪，且发动机上不需要后燃器和推力向量喷嘴，即可超音速飞行，因此机动性更高。

所有这些功能的设计目的都是用来让战机在空战中所向披靡，锁定一个像气球这样缓慢移动的物体，就显得易如反掌。

美国空军表示，F-22的研发计画始于1980年代，但直到2001年才进入初步生产，且仅少量制造，总共不到200架，每架价值1.43亿美元（约新台币43.2亿元）。

自从F-22于2005年开始服役以来，尚未出现需要在大规模空战中对上敌机的状况。

2014年，美国在中东对抗极端组织「伊斯兰国」（Islamic State）期间，首度将F-22投入战场，用来空袭圣战士。

在近日事件中，击落一枚气球和另外3个物体的战机全都用上另一项先进技术的产物，也就是新型AIM-9X响尾蛇飞弹，上面配备了红外线导航系统。

范赫克说，由于小型物体不易追踪，因此使用须以雷达引导的飞弹「成功概率较小」，而动用飞机上的机炮又有飞入碎片的风险，所以AIM-9X响尾蛇飞弹成了「对付我们所见物体所选择的武器」。

© 2023 AFP